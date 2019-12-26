Драка в Раде. Подозреваемого отправили под ночной домашний арест

Андрей Богданец (фото - Facebook Богданца)

Киевский апелляционный суд отправил под ночной домашний арест бывшего народного депутата из Всеукраинского объединения Свобода Алексея Кайду, которого подозревают в нападении на действующего народного депутата из Слуги народа Андрея Богданца в кулуарах парламента. Об этом сообщает Радио Свобода.

Мера пресечения избрана до 12 февраля 2020 года.