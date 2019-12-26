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Драка в Раде. Подозреваемого отправили под ночной домашний арест

Драка в Раде. Подозреваемого отправили под ночной домашний арест - Фото
Андрей Богданец (фото - Facebook Богданца)
26.12.2019, 22:50

Алексея Кайду подозревают в нападении на нардепа Андрея Богданца

Киевский апелляционный суд отправил под ночной домашний арест бывшего народного депутата из Всеукраинского объединения Свобода Алексея Кайду, которого подозревают в нападении на действующего народного депутата из Слуги народа Андрея Богданца в кулуарах парламента. Об этом сообщает Радио Свобода.

Мера пресечения избрана до 12 февраля 2020 года.

  • 12 декабря Печерский районный суд Киева отказался удовлетворить ходатайство прокурора, который просил отправить Кайду под арест. Бывшего депутата отпустили на поруки.
  • За день до этого в парламенте произошел конфликт между Богданцом и группой представителей ВО Свобода. После этого парламентария госпитализировали с сотрясением мозга.
  • Стычка произошла у здания, где проходило заседание аграрного комитета, который начал рассмотрение законопроекту об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Свобода выступает против введения рынка земли.
  • Полиция открыла уголовное производство по статье об угрозе или насилии в отношении государственного или общественного деятеля.
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Андрей Богданец Алексей Кайда драка верховная рада
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