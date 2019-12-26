Драка в Раде. Подозреваемого отправили под ночной домашний арест

Киевский апелляционный суд отправил под ночной домашний арест бывшего народного депутата из Всеукраинского объединения Свобода Алексея Кайду, которого подозревают в нападении на действующего народного депутата из Слуги народа Андрея Богданца в кулуарах парламента. Об этом сообщает Радио Свобода.
Мера пресечения избрана до 12 февраля 2020 года.
- 12 декабря Печерский районный суд Киева отказался удовлетворить ходатайство прокурора, который просил отправить Кайду под арест. Бывшего депутата отпустили на поруки.
- За день до этого в парламенте произошел конфликт между Богданцом и группой представителей ВО Свобода. После этого парламентария госпитализировали с сотрясением мозга.
- Стычка произошла у здания, где проходило заседание аграрного комитета, который начал рассмотрение законопроекту об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Свобода выступает против введения рынка земли.
- Полиция открыла уголовное производство по статье об угрозе или насилии в отношении государственного или общественного деятеля.