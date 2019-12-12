Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Драка в Раде. Полиция объявила подозрение в избиении депутата

Драка в Раде. Полиция объявила подозрение в избиении депутата - Фото
Депутат Богданец попал в больницу с сотрясением мозга (Фото: Facebook)
12.12.2019, 14:01

Суд изберет меру пресечения в ближайшее время

Правоохранители объявили мужчине подозрение в избиении народного депутата. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Фигурант подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса. В ближайшее время суд будет избирать ему меру пресечения.

В то же время лидер партии ВО Свобода Олег Тягнибок на своей странице в Facebook опубликовал видео и утверждает, что "люди, называющие себя правоохранителями", вошли в помещение Олега Куцина (командира Карпатской сечи) и Алексея Кайды  (депутата парламента седьмого созыва). Причина, по его словам, - "заявление нардепа Андрея Богданца, который вчера получил отпор за хамство на заседании Аграрного комитета".

Читайте также: Богданец прокомментировал информацию о своей судимости

Напишите нам
драка в раде Богданец свобода Слуга народа
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 