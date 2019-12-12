Драка в Раде. Полиция объявила подозрение в избиении депутата

Депутат Богданец попал в больницу с сотрясением мозга (Фото: Facebook)

Правоохранители объявили мужчине подозрение в избиении народного депутата. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Фигурант подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса. В ближайшее время суд будет избирать ему меру пресечения.

В то же время лидер партии ВО Свобода Олег Тягнибок на своей странице в Facebook опубликовал видео и утверждает, что "люди, называющие себя правоохранителями", вошли в помещение Олега Куцина (командира Карпатской сечи) и Алексея Кайды (депутата парламента седьмого созыва). Причина, по его словам, - "заявление нардепа Андрея Богданца, который вчера получил отпор за хамство на заседании Аграрного комитета".