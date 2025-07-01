Дроны атаковали Саратовскую и Ростовскую области. Россияне закрыли четыре аэропорта

Несколько регионов России подверглись атакам беспилотников в ночь на 1 июля, в результате чего работа аэропортов была приостановлена

Иллюстративное фото (Фото: Depositphotos)

В ночь на 1 июля беспилотники атаковали Ростовскую и Саратовскую области России. Об этом сообщают российские губернаторы и пропагандистские медиа.

Примерно в 04:00 (совпадает с киевским временем) губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об "угрозе дронов" и о том, что "все экстренные службы приведены в полную готовность".

В то же время российский Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей сообщил о взрывах в Саратове и Энгельсе. Также сообщалось, что аэропорт Саратова приостановил работу.

Кроме того, не работают аэропорты Ульяновска (Ульяновская область), Казани и Нижнекамска (Татарстан), заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По словам исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, за ночь система противовоздушной обороны якобы сбила беспилотники в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, Миллеровском, Мясниковском, Аксайском, Неклиновском и Матвеево-Курганском районах.

В то же время в Минобороны России сообщили, что за ночь над РФ и аннексированным Крымом якобы сбили 60 дронов.

Из них 17 – над Крымом, 16 – над территорией Ростовской области, 11 – над акваторией Азовского моря, пять – над территорией Курской области, четыре – над территорией Саратовской области, три – над Воронежской и Орловской областями.

Объекты в разных уголках России регулярно атакуют украинские дальнобойные дроны, в том числе в Москве и области.

В ночь на 24 июня беспилотники атаковали город Красногорск, расположенный в 20 км от центра российской столицы.