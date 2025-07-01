Дрони атакували Саратовську та Ростовську області. Росіяни закрили чотири аеропорти – відео

Кілька областей Росії атакували безпілотники у ніч проти 1 липня, внаслідок чого було припинено роботу аеропортів

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У ніч проти 1 липня безпілотники атакували Ростовську та Саратовську області Росії. Про це повідомляють російські губернатори та пропагандистські медіа.

Близько 04:00 (збігається з київським часом) губернатор Саратовської області Роман Бусаргін повідомив "про загрозу дронів" і про те, що "всі екстрені служби привели в повну готовність".

Водночас російський Telegram-канал Astra з посиланням на місцевих жителів повідомив про вибухи в Саратові та Енгельсі. Також зазначалося, що аеропорт Саратова призупинив роботу.

Крім того, не працюють аеропорти Ульяновська (Ульяновської області), Казані та Нижньокамська (Татарстан), заявив представник Росавіації Артем Кореняко.

За словами виконувача обовʼязків губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря, за ніч протиповітряна оборона нібито знищила дрони в Ростові-на-Дону, Таганрозі, Новошахтинську, Міллеровському, М'ясниковському, Аксайському, Неклиновському і Матвєєво-Курганському районах.

Водночас у Міноборони Росії відзвітували, що за ніч над РФ і анексованим Кримом нібито бито 60 дронів.

Серед них 17 – над Кримом, 16 – над територією Ростовської області, 11 – над акваторією Азовського моря, пʼять – над територією Курської області, чотири – над територією Саратовської області, три – над Воронезькою та Орловською областями.

Об'єкти у різних куточках Росії регулярно атакують українські далекобійні дрони, зокрема у Москві й області.

У ніч проти 24 червня безпілотники атакували місто Красногорськ, розташоване за 20 км від центру столиці Росії.