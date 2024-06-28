ДТЭК заявляет, что планирует восстановить все мощности: Уничтожено 90%

Общий ущерб достигает $350 млн, в этом году планируют выделить $100 млн

Фото: ДТЭК

Энергетический холдинг ДТЭК потерял 90% мощностей, однако в компании заявляют, что планируют восстановить все объекты. Об этом написал генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

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По его словам, ежедневно "24 на 7" продолжаются восстановительные работы и после каждой российской атаки энергетики пытаются максимально вернуть в систему поврежденное оборудование.

В то же время Салеев признал: масштаб разрушений таков, что на восстановительные работы потребуются годы, а не месяцы.

"Это прежде всего вопрос времени и наличия нужного оборудования. Заказы на изготовление оборудования размещены на производствах всех континентов", – написал гендиректор ДТЭК.

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Предварительно, общий ущерб составляет $350 млн. Салеев утверждает, что в этом году на ремонты ТЭС компания планирует выделить около $100 млн собственных средств – это "минимальный план", который можно успеть в этом году.

Он отметил, что специалисты компании "по всему миру" ищут запасное оборудование, которое можно приобрести, привезти и установить.

Гендиректор заявил: в настоящее время ДТЭК не рассматривает категорию "восстановлению не подлежит" – объекты будут восстановлены "рано или поздно".

Россия весной уничтожила 9,2 ГВт генерации электроэнергии в Украине. Поэтому с мая 2024 года в стране возобновились веерные отключения, которых не было с февраля 2023 года.

19 июня в Госэнергонадзоре заявили, что в ближайшие полтора месяца ситуация с поставкой электроэнергии будет оставаться сложной, а смягчение графиков обесточиваний ожидается в августе.

27 июня глава правления Укрэнерго сообщил, что правительство прорабатывает возможность отмены действия графиков отключений света для части прифронтовых территорий.

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