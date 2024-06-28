ДТЕК заявляє, що планує відновити усі потужності: Знищено 90%

Фото: ДТЕК

Енергетичний холдинг ДТЕК втратив 90% потужностей, проте у компанії заявляють, що планують відновити усі об'єкти. Про це написав генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

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За його словами, щоденно "24 на 7" тривають відновлювальні роботи й після кожної російської атаки енергетики намагаються максимально повернути у систему пошкоджене обладнання.

Водночас Салєєв визнав: масштаб руйнувань такий, що на відновлювальні роботи потрібні роки, а не місяці.

"Це насамперед питання часу та наявності потрібного обладнання. Замовлення на виготовлення обладнання розміщені на виробництвах усіх континентів", – написав гендиректор ДТЕК.

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Попередньо, загальні збитки сягають $350 млн. Салєєв стверджує, що цього року на ремонти ТЕС компанія планує виділити близько $100 млн власних коштів – це "мінімальний план", що можна встигнути цього року.

Він зазначив, що спеціалісти компанії "у всьому світі" шукають запасне обладнання, яке можна придбати, привезти та встановити.

Гендиректор заявив: наразі ДТЕК не розглядає категорію "відновленню не підлягає" – об'єкти будуть відновлені "рано чи пізно".

Росія за весну знищила 9,2 ГВт генерації електроенергії в Україні. Через це з травня 2024 року в країні відновилися віялові відключення, яких не було з лютого 2023 року.

19 червня у Держенергонагляді заявили, що найближчі півтора місяця ситуація з постачанням електроенергії залишатиметься складною, а пом'якшення графіків знеструмлень очікується у серпні.

27 червня голова правління Укренерго повідомив, що уряд опрацьовує можливість скасування дії графіків відключень світла для частини прифронтових територій.

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