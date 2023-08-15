Дуда: Благодаря Украине, которая сдерживает вторжение России, Польша сейчас в безопасности

Благодаря защитникам Украины, которые сдерживают российское вторжение, ежедневно нанося болезненные потери агрессору, Польша сегодня в безопасности. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время торжеств по случаю Дня Войска Польского, передает PAP.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

"За нашей восточной границей уже полтора года идет полномасштабная война. Брутальная российская агрессия против независимой Украины принесла смерть, боль и страдания. Это война, которой, к сожалению, до сих пор не видно конца", – сказал Дуда.

Президент Польши подчеркнул, что поляки с первых минут принимают участие в помощи Украине в борьбе с российскими оккупантами.

"Среди прочего, благодаря нашей помощи Украина защитилась и продолжает бороться. И благодаря тому, что защитники Украины сдерживают российское нашествие, ежедневно нанося болезненные потери агрессору, Польша сегодня в безопасности", – подчеркнул он.

Дуда заявил, что безопасность Польши базируется на поддержке Украины.

"Если кто-то этого не понимает, если критикует наше участие и поддержку, это значит, что он действительно ничего не понимает. Он не понимает, на чем базируется безопасность Польши", – заявил он.

1 августа 2023 года президент Польши заявил, что сейчас у украинской армии недостаточно оружия, чтобы изменить баланс сил на фронте.

Читайте также: Дуда почтил память воинов УНР, которые погибли в боях против большевиков – видео

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.