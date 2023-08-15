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Дуда: Благодаря Украине, которая сдерживает вторжение России, Польша сейчас в безопасности

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2023, 23:45
Дуда: Благодаря Украине, которая сдерживает вторжение России, Польша сейчас в безопасности - Фото
Анджей Дуда (Фото: twitter/prezydentpl)

Благодаря защитникам Украины, которые сдерживают российское вторжение, ежедневно нанося болезненные потери агрессору, Польша сегодня в безопасности. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время торжеств по случаю Дня Войска Польского, передает PAP.

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"За нашей восточной границей уже полтора года идет полномасштабная война. Брутальная российская агрессия против независимой Украины принесла смерть, боль и страдания. Это война, которой, к сожалению, до сих пор не видно конца", – сказал Дуда.

Президент Польши подчеркнул, что поляки с первых минут принимают участие в помощи Украине в борьбе с российскими оккупантами.

"Среди прочего, благодаря нашей помощи Украина защитилась и продолжает бороться. И благодаря тому, что защитники Украины сдерживают российское нашествие, ежедневно нанося болезненные потери агрессору, Польша сегодня в безопасности", – подчеркнул он.

Дуда заявил, что безопасность Польши базируется на поддержке Украины.

"Если кто-то этого не понимает, если критикует наше участие и поддержку, это значит, что он действительно ничего не понимает. Он не понимает, на чем базируется безопасность Польши", – заявил он.

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Наталья Медведева
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польшаанджей дуда
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