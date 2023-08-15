Дуда: Благодаря Украине, которая сдерживает вторжение России, Польша сейчас в безопасности
Благодаря защитникам Украины, которые сдерживают российское вторжение, ежедневно нанося болезненные потери агрессору, Польша сегодня в безопасности. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время торжеств по случаю Дня Войска Польского, передает PAP.
"За нашей восточной границей уже полтора года идет полномасштабная война. Брутальная российская агрессия против независимой Украины принесла смерть, боль и страдания. Это война, которой, к сожалению, до сих пор не видно конца", – сказал Дуда.
Президент Польши подчеркнул, что поляки с первых минут принимают участие в помощи Украине в борьбе с российскими оккупантами.
"Среди прочего, благодаря нашей помощи Украина защитилась и продолжает бороться. И благодаря тому, что защитники Украины сдерживают российское нашествие, ежедневно нанося болезненные потери агрессору, Польша сегодня в безопасности", – подчеркнул он.
Дуда заявил, что безопасность Польши базируется на поддержке Украины.
"Если кто-то этого не понимает, если критикует наше участие и поддержку, это значит, что он действительно ничего не понимает. Он не понимает, на чем базируется безопасность Польши", – заявил он.
- 1 августа 2023 года президент Польши заявил, что сейчас у украинской армии недостаточно оружия, чтобы изменить баланс сил на фронте.
Читайте также: Дуда почтил память воинов УНР, которые погибли в боях против большевиков – видео
Комментарии