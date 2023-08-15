Дуда: Завдяки Україні, яка стримує вторгнення Росії, Польща зараз у безпеці
Завдяки захисникам України, які стримують російське вторгнення, щодня завдаючи болючих втрат агресору, Польща сьогодні у безпеці. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час урочистостей із нагоди Дня Війська Польського, повідомляє PAP.
"За нашим східним кордоном вже півтора року триває повномасштабна війна. Брутальна російська агресія проти незалежної України принесла смерть, біль і страждання. Це війна, якій, на жаль, досі не видно кінця", – сказав Дуда.
Президент Польщі наголосив, що поляки з перших хвилин беруть участь у допомозі Україні у боротьбі з російськими окупантами.
"Серед іншого, завдяки нашій допомозі Україна захистилася і продовжує боротися. І завдяки тому, що захисники України стримують російську навалу, щодня завдаючи болючих втрат агресору, Польща сьогодні є безпечнішою", – наголосив він.
Дуда заявив, що безпека Польщі базується на підтримці України.
"Якщо хтось цього не розуміє, якщо критикує нашу участь і підтримку, це означає, що він насправді нічого не розуміє. Він не розуміє, на чому базується безпека Польщі", – заявив він.
- 1 серпня 2023 року президент Польщі заявив, що зараз українська армія не має зброї, щоб змінити баланс сил на фронті.
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