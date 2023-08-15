Дуда: Завдяки Україні, яка стримує вторгнення Росії, Польща зараз у безпеці

Завдяки захисникам України, які стримують російське вторгнення, щодня завдаючи болючих втрат агресору, Польща сьогодні у безпеці. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час урочистостей із нагоди Дня Війська Польського, повідомляє PAP.

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"За нашим східним кордоном вже півтора року триває повномасштабна війна. Брутальна російська агресія проти незалежної України принесла смерть, біль і страждання. Це війна, якій, на жаль, досі не видно кінця", – сказав Дуда.

Президент Польщі наголосив, що поляки з перших хвилин беруть участь у допомозі Україні у боротьбі з російськими окупантами.

"Серед іншого, завдяки нашій допомозі Україна захистилася і продовжує боротися. І завдяки тому, що захисники України стримують російську навалу, щодня завдаючи болючих втрат агресору, Польща сьогодні є безпечнішою", – наголосив він.

Дуда заявив, що безпека Польщі базується на підтримці України.

"Якщо хтось цього не розуміє, якщо критикує нашу участь і підтримку, це означає, що він насправді нічого не розуміє. Він не розуміє, на чому базується безпека Польщі", – заявив він.

1 серпня 2023 року президент Польщі заявив, що зараз українська армія не має зброї, щоб змінити баланс сил на фронті.

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