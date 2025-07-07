Дуда и Павел договорились "сделать все", чтобы Путин не победил

Петр Павел и Анджей Дуда (Фото: RADEK PIETRUSZKA/EPA)

Президент Польши Анджей Дуда и президент Чехии Петр Павел на встрече в Праге обсудили поддержку Украины и договорились приложить все усилия, чтобы остановить российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает LRT.

В первую очередь Дуда поблагодарил коллегу за чешскую инициативу по поводу боеприпасов для Украины.

"Это действительно была огромная поддержка Украины", — сказал он.

Президенты Польши и Чехии договорились приложить все усилия, чтобы остановить Россию.

"Мы не сомневаемся в том, что российский империализм должен быть остановлен и что Владимир Путин не может выиграть эту войну. Необходимо сделать все, чтобы это произошло", – заявил Дуда на пресс-конференции после встречи.

По его словам, оба лидера видят "большую роль", которую европейское сообщество должно играть в противостоянии российскому диктатору.

Дуда и Павел считают, что странам ЕС следует мобилизоваться для модернизации вооруженных сил и развития оборонной промышленности, чтобы быть "максимально самодостаточными в этом отношении".