Дуда и Павел договорились "сделать все", чтобы Путин не победил
Президент Польши Анджей Дуда и президент Чехии Петр Павел на встрече в Праге обсудили поддержку Украины и договорились приложить все усилия, чтобы остановить российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает LRT.
В первую очередь Дуда поблагодарил коллегу за чешскую инициативу по поводу боеприпасов для Украины.
"Это действительно была огромная поддержка Украины", — сказал он.
Президенты Польши и Чехии договорились приложить все усилия, чтобы остановить Россию.
"Мы не сомневаемся в том, что российский империализм должен быть остановлен и что Владимир Путин не может выиграть эту войну. Необходимо сделать все, чтобы это произошло", – заявил Дуда на пресс-конференции после встречи.
По его словам, оба лидера видят "большую роль", которую европейское сообщество должно играть в противостоянии российскому диктатору.
Дуда и Павел считают, что странам ЕС следует мобилизоваться для модернизации вооруженных сил и развития оборонной промышленности, чтобы быть "максимально самодостаточными в этом отношении".
- К чешской инициативе по поставке боеприпасов Украине финансово присоединились около 20 стран, в том числе Германия, Польша, Канада, Великобритания, Бельгия, Швеция, Дания и другие.
- Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что его страна готова продлить программу поставок тяжелых боеприпасов Украине на 2026 год при условии сохранения политической поддержки.