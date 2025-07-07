Дуда і Павел домовилися "зробити все", щоб Путін не виграв

Петр Павел і Анджей Дуда (Фото: RADEK PIETRUSZKA/EPA)

Президент Польщі Анджей Дуда та президент Чехії Петр Павел на зустрічі у Празі обговорили підтримку України й домовилися докласти всіх зусиль, щоб зупинити російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє LRT.

В першу чергу Дуда подякував колезі за чеську ініціативу щодо боєприпасів для України.

"Це справді була величезна підтримка України", – сказав він.

Президенти Польщі і Чехії домовилися докласти всіх зусиль, щоб зупинити Росію.

"Ми не сумніваємося, що російський імперіалізм має бути зупинений і що Володимир Путін не може виграти цю війну. Потрібно зробити все, щоб це сталося", – заявив Дуда на пресконференції після зустрічі.

За його словами, обидва лідери бачать "велику роль", яку європейська спільнота повинна відігравати у протидії російському диктатору.

Дуда і Павел вважають, що країнам ЄС слід мобілізовуватися для модернізації збройних сил та розвитку оборонної промисловості, щоб бути "максимально самодостатніми щодо цього".