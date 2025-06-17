Чехія продовжить постачання боєприпасів в Україну у 2026 році, якщо не завадять вибори

Парламентські вибори цього року можуть привести до влади у Чехії противника військової допомоги Україні

Ян Ліпавський (Фото: MARTIN DIVISEK/EPA)

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що його країна готова продовжити програму постачання важких боєприпасів Україні на 2026 рік за умови збереження політичної підтримки. Цьогорічні парламентські вибори можуть привести до влади у Чехії противника військової допомоги Україні. Про це повідомляє Bloomberg.

За словами Ліпавського, зусилля Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України "змінили правила гри" на полі бою. Він повідомив, що українські війська зараз мають приблизно один снаряд на кожні два обстріли Росії, порівняно зі співвідношенням 1 до 10 на початку війни в лютому 2022 року.

Ліпавський повідомив, що Чехія забезпечила фінансування закупівлі боєприпасів для України й на наступний рік. Але плани щодо продовження програми залежать від результатів ключових виборів у парламент, що заплановані на жовтень.

"Вкрай важливо зберегти політичну підтримку ініціативи щодо боєприпасів після парламентських виборів у Чехії", – сказав він.

За даними Bloomberg, опитування показують, що мільярдер і колишній прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш, який висловлювався проти озброєння України та розміщення українських біженців, лідирує в опитуваннях виборців. Правоцентристський уряд на чолі з прем'єр-міністром Чехії Петером Фіалою значно відстає.