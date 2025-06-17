Чехия продолжит поставки боеприпасов в Украину в 2026 году, если не помешают выборы

Парламентские выборы в этом году могут привести к власти в Чехии противника военной помощи Украине

Ян Липавский (Фото: MARTIN DIVISEK/EPA)

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что его страна готова продлить программу поставки тяжелых боеприпасов Украине на 2026 год при условии сохранения политической поддержки. Парламентские выборы этого года могут привести к власти в Чехии противника военной помощи Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Липавского, усилия Чехии по закупке боеприпасов для Украины "изменили правила игры" на поле боя. Он сообщил, что украинские войска сейчас имеют примерно один снаряд на каждые два обстрела России по сравнению с соотношением 1 к 10 в начале войны в феврале 2022 года.

Липавский сообщил, что Чехия обеспечила финансирование закупки боеприпасов для Украины и на следующий год. Но планы по продлению программы зависят от результатов ключевых выборов в парламент, запланированных на октябрь.

"Крайне важно сохранить политическую поддержку инициативы по боеприпасам после парламентских выборов в Чехии", – сказал он.

По данным Bloomberg, опрос показывает, что миллиардер и бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, высказывавшийся против вооружения Украины и размещения украинских беженцев, лидирует в опросах избирателей. Правоцентристское правительство во главе с премьер-министром Чехии Петером Фиалой значительно отстает.