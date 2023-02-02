Дуда: "Русский мир" Путина у Польши и Балтии ассоциируется только с рабством и бедностью

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что "русский мир" в Польше и странах Балтии ассоциируется только с рабством и бедностью. Об этом он сказал в Риге в ходе дискуссии, посвященной вопросам безопасности, передает Delfi.

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Дуда заявил, что российский диктатор Владимир Путин пытается привести в Украину и в Европу "русский мир", но у Польши и стран Балтии этот мир ассоциируется только с бедностью и рабством.

Он подчеркнул, что события 24 февраля прошлого года изменили мировое восприятие вопросов безопасности. Дуда заявил, что и Польша, и страны Балтии в течение многих лет предупреждали, что влияние коммунизма в России полностью не исчезло, и рано или поздно этот империализм проявит себя.

"Мы видим, что эти опасения сбылись в связи с агрессией России в Украине", — сказал Дуда, добавив, что сейчас Путин основывает свою политику не только на истории Советского Союза, но и на гораздо более древних корнях, желая восстановить бывшую Российскую империю.

Польский президент также указал на разное восприятие войны в странах Европы. Например, в Польше восприятие одно, а в Португалии – совершенно другое.

Дуда подчеркнул, что Польша и страны Балтии прилагают все усилия, чтобы рассказать другим странам о реальной истории и России.

В ходе этой дискуссии Дуда также заявил о готовности возвести железных занавес "до самых облаков" на границе, чтобы агрессивный сосед держался подальше.

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Оксана Житнюк

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