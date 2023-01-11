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Дуда уверен, что РФ продолжит войну и резню: Все страны должны дать ВСУ современное оружие

Цей матеріал також доступний українською
11.01.2023, 16:38
Дуда уверен, что РФ продолжит войну и резню: Все страны должны дать ВСУ современное оружие - Фото
Анджей Дуда (Фото: EPA)

Президент Польши Анджей Дуда уверен, что россияне продолжат войну и "резню", потому страны-члены НАТО должны предоставлять Украине современное вооружение для сопротивления российской агрессии. Об этом он сказал во время визита во Львов и встречи с президентом Владимиром Зеленским и главой Литвы Гитанасом Науседой, сообщает корреспондент LIGA.net.

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"Россия продолжит эту войну и продолжит систематические действия по уничтожению Украины, чтобы создать резню в Украине, в дальнейшем уничтожать инфраструктуру и города. Оккупантов необходимо остановить", – заявил Дуда.

Чтобы помочь украинским защитникам эффективно оборонять страну, им нужно современное оружие, подчеркнул Дуда. Он призвал НАТО и "все страны" передавать Украине такое вооружение, так как помощь Украине – это гарантия мира на всем континенте.

Дуда подчеркнул, что встреча проходит для того, чтобы "поддержать, посоветоваться, поискать возможности дальнейшей помощи Украине". 

Он напомнил, что с начала полномасштабного вторжения Польша передала Украине 240 танков, "сотни тысяч, если не миллионы" боеприпасов, винтовки, малокалиберное оружие, гаубицы "Краб", разную помощь в виде технического обеспечения и вооружения, а также ПЗРК.

"Мы знаем, что такое российская оккупация – в течение 123 лет у нас не было собственной государственности из-за России. Мы были под российской оккупацией несколько раз, и мы прекрасно понимаем, что такое российский оккупант", – заявил Дуда.

Он подчеркнул, что Польша поставлять оружие и поддерживать Украину на пути евроинтеграции. На этом брифинге Дуда пообещал, что Украина получит роту немецких танков Leopard в ближайшее время.

  • Сегодня с визитом во Львове находятся главы Польши и Литвы. Зеленский начал визит во Львов с того, что почтил память защитников Украины. Также он провел во Львове координационное совещание, на котором обсуждалось обеспечение безопасности на границе с Беларусью.

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Оксана Житнюк
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