Дуда ответил, какие гарантии он готов предоставить Путину: Не убивать простых россиян

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что России гарантируют, что никто не будет убивать простых граждан и нападать на эту страну. Об этом он заявил в ходе совместного брифинга с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, передает RP.

Дуду попросили прокомментировать слова президента Франции Эмманюэля Макрона, который заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину должны быть предоставлены какие-то гарантии безопасности, когда он вернется за стол переговоров.

"Что мы можем гарантировать России, так это то, что ни у кого нет намерения нападать на Россию, убивать простых российских граждан. Мы можем гарантировать это президенту Путину – мы не собираемся делать с Россией то, что он делает со своими соседями. И я гарантирую это России", – ответил президент Польши.

Наталія Медведєва

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