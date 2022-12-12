Дуда ответил, какие гарантии он готов предоставить Путину: Не убивать простых россиян
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что России гарантируют, что никто не будет убивать простых граждан и нападать на эту страну. Об этом он заявил в ходе совместного брифинга с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, передает RP.
Дуду попросили прокомментировать слова президента Франции Эмманюэля Макрона, который заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину должны быть предоставлены какие-то гарантии безопасности, когда он вернется за стол переговоров.
"Что мы можем гарантировать России, так это то, что ни у кого нет намерения нападать на Россию, убивать простых российских граждан. Мы можем гарантировать это президенту Путину – мы не собираемся делать с Россией то, что он делает со своими соседями. И я гарантирую это России", – ответил президент Польши.
- 3 декабря 2022 года президент Франции Макрон заявил, что хотел бы, чтобы для России также были некие "гарантии безопасности", когда она вернется за стол переговоров.
- Секретарь СНБО Данилов назвал эту идею "странной логикой подковерной дипломатии, время которой прошло", и добавил, что "лучшей гарантией будет исчезновение России в нынешних границах".
- 7 декабря премьер Эстонии Каллас заявила о "гарантиях для России", что "нечего о ней печься, лучше об Украине думайте".
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