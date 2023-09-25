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Дуда: Зеленский под давлением, он вынужден отправлять людей на смерть. Сейчас много эмоций

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2023, 11:59
Дуда: Зеленский под давлением, он вынужден отправлять людей на смерть. Сейчас много эмоций - Фото
Анджей Дуда (Фото: EPA)

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что если Варшава и Киев "разойдутся", то последствия "могут быть трагическими". Об этом он сообщил в интервью изданию Super Express.

По его словам, он пытается списать на эмоции высказывания президента Владимира Зеленского о зерновом конфликте между Украиной и Польшей. 
"Не будем забывать, что Зеленский находится под огромным давлением. Он отправляет людей на фронт, часто на смерть. Ведь там каждый день умирают люди", — сказал Дуда. 
Он отметил, что страны должны "контролировать свои эмоции". 

"Давайте помнить, кто больше всего выиграет, если Польша и Украина разойдутся. Последствия могут быть трагическими", — заявил польский лидер.

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Дмитрий Гриниченко
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