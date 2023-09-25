Дуда: Зеленский под давлением, он вынужден отправлять людей на смерть. Сейчас много эмоций

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что если Варшава и Киев "разойдутся", то последствия "могут быть трагическими". Об этом он сообщил в интервью изданию Super Express.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, он пытается списать на эмоции высказывания президента Владимира Зеленского о зерновом конфликте между Украиной и Польшей.

"Не будем забывать, что Зеленский находится под огромным давлением. Он отправляет людей на фронт, часто на смерть. Ведь там каждый день умирают люди", — сказал Дуда.

Он отметил, что страны должны "контролировать свои эмоции".

"Давайте помнить, кто больше всего выиграет, если Польша и Украина разойдутся. Последствия могут быть трагическими", — заявил польский лидер.

Читайте также: Экс-глава МИД Польши – правительству страны из-за споров с Украиной: Мне стыдно

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.