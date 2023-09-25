Дуда: Зеленский под давлением, он вынужден отправлять людей на смерть. Сейчас много эмоций
25.09.2023, 11:59
Анджей Дуда (Фото: EPA)
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что если Варшава и Киев "разойдутся", то последствия "могут быть трагическими". Об этом он сообщил в интервью изданию Super Express.
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По его словам, он пытается списать на эмоции высказывания президента Владимира Зеленского о зерновом конфликте между Украиной и Польшей.
"Не будем забывать, что Зеленский находится под огромным давлением. Он отправляет людей на фронт, часто на смерть. Ведь там каждый день умирают люди", — сказал Дуда.
Он отметил, что страны должны "контролировать свои эмоции".
"Давайте помнить, кто больше всего выиграет, если Польша и Украина разойдутся. Последствия могут быть трагическими", — заявил польский лидер.
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- В тот же день в Нью-Йорке сорвалась запланированная встреча между президентами Украины и Польши, а премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предостерег Украину от дальнейшего обострения торгового конфликта.
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