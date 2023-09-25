Дуда: Зеленський під тиском, він змушений відправляти людей на смерть. Зараз багато емоцій

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що якщо Варшава та Київ "розійдуться", то наслідки "можуть бути трагічними". Про це він повідомив в інтерв'ю виданню Super Express.

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За його словами, він намагається списати на емоції висловлювання президента Володимира Зеленського щодо зернового конфлікту між Україною та Польщею.

"Не забуватимемо, що Зеленський перебуває під величезним тиском. Він відправляє людей на фронт, часто на смерть. Адже там щодня помирають люди", — сказав Дуда.

Він зазначив, що країни мають "контролювати свої емоції".

"Пам'ятаймо, хто найбільше виграє, якщо Польща та Україна розійдуться. Наслідки можуть бути трагічними", — заявив польський лідер.

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