"Думаю, мы сильно преувеличиваем". Байден не верит в силу альянса России и Китая – CNN

Президент США Джо Байден заявил, что его не беспокоит встреча лидера Китая Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина в Москве. Об этом он заявил на пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, передает CNN.

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"Я не отношусь к Китаю легкомысленно. Я не воспринимаю Россию легкомысленно, но я думаю, что мы сильно преувеличиваем это", – сказал Байден журналистам.

Байден сослался на расширение сотрудничества между альянсами демократического мира, в том числе через G7, Quad Alliance, ASEAN и AUKUS.

Он добавил, что уже встречался с 80% мировых лидеров.

"Я просто хочу взглянуть на это в перспективе, я не отношусь к этому легкомысленно… то, что делают Китай и Россия, может стать значительно худшим. Но давайте рассмотрим это в перспективе. Мы объединенные коалиции", – сказал Байден.

Си Цзиньпин находился с трехдневным визитом в Москве: 20 марта 2023-го он провел переговоры с Путиным тет-а-тет, 21-го – с расширенными делегациями.

Блинкен назвал союз Китая и России "браком по расчету".

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Наталія Медведєва

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