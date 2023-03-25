UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Думаю, мы сильно преувеличиваем". Байден не верит в силу альянса России и Китая – CNN

Цей матеріал також доступний українською
25.03.2023, 10:50
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден заявил, что его не беспокоит встреча лидера Китая Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина в Москве. Об этом он заявил на пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, передает CNN.

"Я не отношусь к Китаю легкомысленно. Я не воспринимаю Россию легкомысленно, но я думаю, что мы сильно преувеличиваем это", – сказал Байден журналистам.

Байден сослался на расширение сотрудничества между альянсами демократического мира, в том числе через G7, Quad Alliance, ASEAN и AUKUS.

Он добавил, что уже встречался с 80% мировых лидеров.

"Я просто хочу взглянуть на это в перспективе, я не отношусь к этому легкомысленно… то, что делают Китай и Россия, может стать значительно худшим. Но давайте рассмотрим это в перспективе. Мы объединенные коалиции", – сказал Байден.

Читайте также: Остин: Си Цзиньпин и Путин в Москве — это тревожный сигнал, что Китай поддерживает Россию

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Китай владимир путин си цзиньпин джо байден
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 