Два американца арестованы за нелегальный экспорт авиатехнологий в РФ, им грозит до 35 лет

В Канзасе арестованы два гражданина США по обвинению в незаконном экспорте авиационных технологий в Россию. Об этом сообщает Associated Press.

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Американцы Сирил Грегори Буяновски (Кирилл Буяновский) и Дуглас Робертсон обвиняются в сговоре, экспорте контролируемых товаров без лицензии, фальсификации и непредставлении электронной информации об экспорте, а также контрабанде товаров в нарушение законодательства США. Расследование дела ведут ФБР и Управление экспортного контроля министерства торговли США.

По данным минюста, Буяновский и Робертсон владели компанией KanRus Trading Co, которая поставляла авиационную электронику российским компаниям и оказывала услуги по ремонту оборудования для самолетов производства РФ.

Согласно обвинительному заключению, обвиняемые с 2020 года нарушали законы США об экспорте, скрывая и фальсифицируя данные о конечных получателях товаров и услуг, а также организовали переправку оборудования через третьи страны. В частности, в феврале 2022 года они пытались отправить в Россию партию авиационной радиоэлектроники, которая была задержана властями из-за отсутствия лицензии на экспорт в РФ, а с мая по июль успешно переправили технику без получения необходимых лицензий в Россию через Армению и Кипр.

Буяновскому и Робертсону грозит до 35 лет лишения свободы, если их признают виновными.

13 декабря 2022 года пятерым гражданам РФ и двум гражданам США были предъявлены обвинения по 16 пунктам, в том числе в сговоре для отмывания денег, обхода санкций, приобретения военных технологий и материалов в интересах России.

2 февраля 2023 года федеральный суд Манхэттена разрешил прокуратуре США конфисковать $5,4 млн активов подсанкционного российского олигарха Константина Малофеева.

Сергій Бережний

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