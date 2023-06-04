Два десятка единиц артиллерии, восемь танков, 470 военных: потери России за сутки

Армия России за 3 июня мая потеряла 470 военных, восемь танков и более 20 единиц артиллерии. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено почти 210 000 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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С 24 февраля 2022 года до утра воскресенье оккупанты потеряли:

→ личного состава – около 209 940 (+470) человек ликвидировано,

→ танков – 3837 (+8),

→ боевых бронированных машин – 7512 (+10),

→ артиллерийских систем – 3555 (+22),

→ РСЗО – 583 (+1),

→ средств ПВО – 344 (+2),

→ самолетов – 313 (0),

→ вертолетов – 298 (0),

→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 3175 (+10),

→ крылатых ракет – 1132 (0),

→ кораблей/катеров – 18 (0),

→ автомобильной техники и автоцистерн – 6305 (+16),

→ спецтехники – 479 (+4).

За время боев за Бахмут российские оккупанты точно потеряли более 20 000 убитыми.

В Минобороны сообщили, что Россия заменяет террористов группы Вагнера регулярными подразделениями, поэтому интенсивность наступательных действий оккупантов в направлении Бахмута существенно снизилась.

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