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Два десятки одиниць артилерії, вісім танків, 470 військових: втрати Росії за добу

Этот материал также доступен на русском
04.06.2023, 09:03
Два десятки одиниць артилерії, вісім танків, 470 військових: втрати Росії за добу - Фото
Російські окупанти (Фото: EPA)

Армія Росії протягом 3 червня втратила 470 військових, вісім танків та понад 20 одиниць артилерії. З початку повномасштабної війни в Україні знищено майже 210 000 окупантів, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого 2022 року до ранку неділі окупанти втратили:

→ особового складу – близько 209 940 (+470) осіб ліквідовано,
→ танків – 3837 (+8),
→ бойових броньованих машин – 7512 (+10),
→ артилерійських систем – 3555 (+22),
→ РСЗВ – 583 (+1),
→ засобів ППО – 344 (+2),
→ літаків – 313 (0),
→ гелікоптерів – 298 (0),
→ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3175 (+10),
→ крилатих ракет – 1132 (0),
→ кораблів/катерів – 18 (0),
→ автомобільної техніки та автоцистерн – 6305 (+16),
→ спецтехніки – 479 (+4).

Два десятки одиниць артилерії, вісім танків, 470 військових: втрати Росії за добу
  • За час боїв за Бахмут російські окупанти точно втратили понад 20 000 убитими.
  • В Міноборони повідомили, що Росія замінює терористів групи Вагнера на регулярні підрозділи, тому інтенсивність наступальних дій окупантів у напрямку Бахмута істотно знизилася.
Андрій Водяний
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