Два десятки одиниць артилерії, вісім танків, 470 військових: втрати Росії за добу

Армія Росії протягом 3 червня втратила 470 військових, вісім танків та понад 20 одиниць артилерії. З початку повномасштабної війни в Україні знищено майже 210 000 окупантів, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

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З 24 лютого 2022 року до ранку неділі окупанти втратили:

→ особового складу – близько 209 940 (+470) осіб ліквідовано,

→ танків – 3837 (+8),

→ бойових броньованих машин – 7512 (+10),

→ артилерійських систем – 3555 (+22),

→ РСЗВ – 583 (+1),

→ засобів ППО – 344 (+2),

→ літаків – 313 (0),

→ гелікоптерів – 298 (0),

→ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3175 (+10),

→ крилатих ракет – 1132 (0),

→ кораблів/катерів – 18 (0),

→ автомобільної техніки та автоцистерн – 6305 (+16),

→ спецтехніки – 479 (+4).

За час боїв за Бахмут російські окупанти точно втратили понад 20 000 убитими.

В Міноборони повідомили, що Росія замінює терористів групи Вагнера на регулярні підрозділи, тому інтенсивність наступальних дій окупантів у напрямку Бахмута істотно знизилася.

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