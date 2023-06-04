Два российских "шахеда" ночью сбили сразу на границе – фото последствий

Два российских беспилотника Shahed-136/131 ночью 4 июня сбили сразу на границе, сообщила Госпогранслужба. Еще один, вероятно, упал где-то неподалеку, но пока его обломки не нашли.

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"Этой ночью пограничники результативно уничтожили два вражеских ударных дрона, как только те пересекли государственную границу. Плотным огнем из имеющегося вооружения один "шахед" сбили в небе над Черниговщиной и еще один – над Сумщиной", – говорится в сообщении.



Место падения третьего беспилотника ищут в лесополосе в нескольких сотнях метров от границы.

Еще два "шахеда", которые не удалось сбить, по словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, были нацелены на Сумскую область, там есть поражения объектов инфраструктуры.

Сумская обладминистрация сообщает, что атака "шахедов", вероятно, была более масштабной: взрывы были в Середино-Будской общине (повреждено здание агрофирмы), Шостке (поврежден парк) и Николаевской общине (повреждены нежилые помещения).

Вечером 3 июня РФ ударила баллистической ракетой между двумя двухэтажными жилыми домами в пригороде Днепра, там погиб ребенок, еще 22 человека получили ранения.

Ночью 4 июня Россия атаковала Украину ракетами (две ударили по аэродрому в Кировоградской области) и дронами.

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