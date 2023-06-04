UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Два российских "шахеда" ночью сбили сразу на границе – фото последствий

Цей матеріал також доступний українською
04.06.2023, 14:55
Два российских
Фото: ГНСУ

Два российских беспилотника Shahed-136/131 ночью 4 июня сбили сразу на границе, сообщила Госпогранслужба. Еще один, вероятно, упал где-то неподалеку, но пока его обломки не нашли.

"Этой ночью пограничники результативно уничтожили два вражеских ударных дрона, как только те пересекли государственную границу. Плотным огнем из имеющегося вооружения один "шахед" сбили в небе над Черниговщиной и еще один – над Сумщиной", – говорится в сообщении.

Место падения третьего беспилотника ищут в лесополосе в нескольких сотнях метров от границы.

Два российских "шахеда" ночью сбили сразу на границе – фото последствий

Два российских "шахеда" ночью сбили сразу на границе – фото последствий

Два российских "шахеда" ночью сбили сразу на границе – фото последствий

Два российских "шахеда" ночью сбили сразу на границе – фото последствий

Еще два "шахеда", которые не удалось сбить, по словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, были нацелены на Сумскую область, там есть поражения объектов инфраструктуры.

Сумская обладминистрация сообщает, что атака "шахедов", вероятно, была более масштабной: взрывы были в Середино-Будской общине (повреждено здание агрофирмы), Шостке (поврежден парк) и Николаевской общине (повреждены нежилые помещения).

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ShahedвойнагоспогранслужбаБПЛА
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 