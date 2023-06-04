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Два російських "шахеди" уночі збили одразу на кордоні – фото наслідків

Этот материал также доступен на русском
04.06.2023, 14:55
Два російських
Фото: ДПСУ

Два російських безпілотники Shahed-136/131 уночі 4 червня збили одразу на кордоні, повідомила Держприкордонслужба. Ще один, ймовірно, впав десь неподалік, але поки що його уламки не знайшли.

"Цієї ночі прикордонники результативно знищили два ворожі ударні дрони, як тільки ті перетнули державний кордон. Щільним вогнем із наявного озброєння один "шахед" збили у небі над Чернігівщиною та ще один – над Сумщиною", – йдеться в повідомленні.

Місце падіння третього безпілотника шукають у лісосмузі за кілька сотень метрів від кордону.

Два російських "шахеди" уночі збили одразу на кордоні – фото наслідків

Два російських "шахеди" уночі збили одразу на кордоні – фото наслідків

Два російських "шахеди" уночі збили одразу на кордоні – фото наслідків

Два російських "шахеди" уночі збили одразу на кордоні – фото наслідків

Ще два "шахеди", які не вдалося збити, за словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, були націлені на Сумську область, там є ураження об'єктів інфраструктури.

Сумська обладміністрація повідомляє, що атака "шахедів", ймовірно, була масштабнішою: вибухи були в Середино-Будській громаді (пошкоджена будівля агрофірми), Шостці (пошкоджено парк) та Миколаївській громаді (пошкоджено нежитлові приміщення).

Андрій Водяний
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