Два російських "шахеди" уночі збили одразу на кордоні – фото наслідків

Два російських безпілотники Shahed-136/131 уночі 4 червня збили одразу на кордоні, повідомила Держприкордонслужба. Ще один, ймовірно, впав десь неподалік, але поки що його уламки не знайшли.

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"Цієї ночі прикордонники результативно знищили два ворожі ударні дрони, як тільки ті перетнули державний кордон. Щільним вогнем із наявного озброєння один "шахед" збили у небі над Чернігівщиною та ще один – над Сумщиною", – йдеться в повідомленні.

Місце падіння третього безпілотника шукають у лісосмузі за кілька сотень метрів від кордону.

Ще два "шахеди", які не вдалося збити, за словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, були націлені на Сумську область, там є ураження об'єктів інфраструктури.

Сумська обладміністрація повідомляє, що атака "шахедів", ймовірно, була масштабнішою: вибухи були в Середино-Будській громаді (пошкоджена будівля агрофірми), Шостці (пошкоджено парк) та Миколаївській громаді (пошкоджено нежитлові приміщення).

Увечері 3 червня РФ вдарила балістичною ракетою між двома двоповерховими житловими будинками в передмісті Дніпра, там загинула дитина, ще 22 людей отримали поранення.

Уночі 4 червня Росія атакувала Україну ракетами (дві вдарили по аеродрому в Кіровоградській області) та дронами.

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