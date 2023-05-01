"Движемся с двух сторон". Шесть стран Африки согласны на открытие посольств Украины – МИД

Уже шесть стран Африки дали согласие на открытие у себя посольств Украины. Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

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"Мы уже получили от шести африканских стран согласие на открытие посольства. Это первый шаг, с которого все начинается. Мы ищем активно и уже находимся в продвинутой фазе определения будущих послов в этих странах", – сказал Кулеба.

Глава МИД не уточнил, о каких именно странах Африки идет речь.

Он добавил, что параллельно дипломатическое ведомство Украины впервые в истории организовывает тренинги и семинары для африканских дипломатов, которые занимаются в своих министерствах иностранных дел вопросами Европы и Украины.

"Таким образом мы насыщаем их своим видением, помогаем им лучше понять, что происходит, и соответственно – занять более благосклонную позицию", – рассказал Кулеба.

Глава МИД резюмировал, что в вопросе отношений с африканскими странами Украина движется с двух сторон – увеличения своего присутствия в Африке и значительного усиления механизмов ангажирования африканских дипломатов в украинскую проблематику.

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23 декабря 2022 года президент Владимир Зеленский анонсировал перезагрузку отношений со странами Африки. В рамках этой политики будет создан торговый дом "Украина – Африка" и десять новых посольств.

В начале февраля 2023 года Кулеба рассказал, что у России начались проблемы на африканском дипломатическом фронте: Сергей Лавров поехал в турне по континенту, но не попал в две страны, куда планировал.

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Наталія Медведєва

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