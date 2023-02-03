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Кулеба о трудностях дипломатии РФ: У Лаврова в Африке произошли две досадные неожиданности

Цей матеріал також доступний українською
03.02.2023, 09:46
Кулеба о трудностях дипломатии РФ: У Лаврова в Африке произошли две досадные неожиданности - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

У России начались проблемы на африканском дипломатическом фронте: недавно министр иностранных дел оккупантов Сергей Лавров поехал в турне по континенту, но не попал в две страны, куда планировал. Об этом рассказал BBC News Україна глава МИД Дмитрий Кулеба.

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По его словам, "в этом турне у Лаврова произошли две досадные неожиданности – в две страны он не попал".

"На моей памяти это впервые", – отметил министр.

Лавров был в Африке в январе, посетил четыре страны, в том числе ЮАР и Анголу (эта страна проголосовала в поддержку Украины в ООН в октябре). Был запланирован визит в Ботсвану, но туда он не попал по неизвестным причинам. Гана и Мавритания, отмечает издание, недовольны присутствием ЧВК Вагнера в регионе. В Мавританию Лавров все же поедет в этом месяце.

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Кулеба говорит, что знает, почему глава МИД РФ не попал в Ботсвану, но не раскрывает причину.

"Но это, в принципе, сигнал. Еще вчера казалось, что Россия безоговорочно доминирует в Африке, повсюду открывается дверь и все с объятиями их принимают. А тут вдруг начинаются проблемы. Ну, такова жизнь. Бывают проблемы не только на фронте, но и на дипломатическом фронте", – объяснил он.

Кулеба признал, что ситуация с ЮАР "будет более сложной, чем с другими", потому что страна принадлежит к объединению БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), и эта группа "была создана как антитеза G7".

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"Но, как мне известно, визит Лаврова в ЮАР не был безоблачным и было недовольство и в политической среде, и в гражданском обществе, поскольку ЮАР принимает российского министра на фоне российской агрессии", – отметил глава МИД.

Он добавил, что "разумная дипломатия всегда заключается в использовании всех возможностей, прежде чем делать жесткие радикальные шаги и идти на разрыв". Кулеба сообщил, что Киев продолжает работать с правительством ЮАР.

Євген Пилипенко
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война геополитика африка Сергей Лавров дмитрий кулеба
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