Сталинист из Бельгии руководит пропутинской дезинформационной кампанией для жителей Африки

С февраля 2022 года почти во всех популярных глобальных соцсетях действует направленная на жителей Африки дезинформационная кампания Russosphère ("сфера России"), которая пропагандирует путинский фашизм и дискредитирует Украину. За ней стоит бельгиец по имени Люк Мишель, бывший неофашист, сейчас называющий себя сталинистом. Об этом сообщает BBC.

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Кампания направлена на франкоязычные страны Африки. Она обвиняет Францию и Запад в колониализме и русофобии, а украинских солдат называет "нацистами" и "сатанистами". Также сеть прославляет ЧВК Вагнера и даже публикует контакты для записи в наемники.

Она создана в 2021 году как сеть из групп в разных соцсетях, но запустилась только в феврале 2022 года, за несколько дней до полномасштабного российского вторжения в Украину, и быстро собрала более 80 000 фолловеров.

В отличие от государственных российских СМИ, полностью или частично ограниченных в основных соцсетях, Russosphère действует в Facebook, Twitter и YouTube, а также в Telegram и ВК.

Британская компания Logically, использующая искусственный интеллект для изучения дезинформации, установила руководителя пророссийской сети. Им оказался бельгиец по имени Люк Мишель. Logically также связала его с группой "Merci [спасибо] Wagner", которая героизирует российских наемников для франкоязычной аудитории в Африке.

В комментарии BBC Мишель подтвердил, что стоит за Russosphère.

По его словам, кампания спонсируется из частных средств и не получает финансовой поддержки из России. Мишель также настаивал, что никак не связан с ЧВК Вагнера и его руководителем Евгением Пригожиным.

По информации агентства, Мишель начинал политическую активность в неофашистских группировках Бельгии. В 1980-х он стал последователем Жана Тириара, бывшего коллаборациониста, сотрудничавшего с нацистами во время Второй мировой войны. Именно через него Мишель познакомился с российским прокремлевским идеологом Александром Дугиным, на которого Тириар оказал большое влияние. Впрочем, близкая дружба не сложилась, пишет BBC.

В 2000-х годах он сотрудничал с кремлевским молодежным движением "Наши" и приезжал в его лагерь на озеро Селигер.

В 2014 году Мишель был "наблюдателем" во время проведения псевдореферендумов в Крыму и на Донбассе.

"Я – сталинист, – сказал Мишель в разговоре с BBC. – Я защищаю Россию с 1980-х. Я считаю, что Россия – единственная антиамериканская сила в Европе. Я чувствую ностальгию по Советскому Союзу и мечтаю о свободном мире без Америки".

"Я считаю, что Россия должна заменить Францию по всей Африке", – заявил он.

После полномасштабного вторжения в Украину и, соответственно, нарастания конфронтации между РФ и Западом Кремль сконцентрировался на налаживании связей с африканскими странами, существенно увеличив количество официальных визитов туда.

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