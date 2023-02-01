UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Сталинист из Бельгии руководит пропутинской дезинформационной кампанией для жителей Африки

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2023, 18:00
Сталинист из Бельгии руководит пропутинской дезинформационной кампанией для жителей Африки - Фото
Люк Мишель (скриншот с видео)

С февраля 2022 года почти во всех популярных глобальных соцсетях действует направленная на жителей Африки дезинформационная кампания Russosphère ("сфера России"), которая пропагандирует путинский фашизм и дискредитирует Украину. За ней стоит бельгиец по имени Люк Мишель, бывший неофашист, сейчас называющий себя сталинистом. Об этом сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Кампания направлена на франкоязычные страны Африки. Она обвиняет Францию и Запад в колониализме и русофобии, а украинских солдат называет "нацистами" и "сатанистами". Также сеть прославляет ЧВК Вагнера и даже публикует контакты для записи в наемники.

Она создана в 2021 году как сеть из групп в разных соцсетях, но запустилась только в феврале 2022 года, за несколько дней до полномасштабного российского вторжения в Украину, и быстро собрала более 80 000 фолловеров.

В отличие от государственных российских СМИ, полностью или частично ограниченных в основных соцсетях, Russosphère действует в Facebook, Twitter и YouTube, а также в Telegram и ВК.

Британская компания Logically, использующая искусственный интеллект для изучения дезинформации, установила руководителя пророссийской сети. Им оказался бельгиец по имени Люк Мишель. Logically также связала его с группой "Merci [спасибо] Wagner", которая героизирует российских наемников для франкоязычной аудитории в Африке.

В комментарии BBC Мишель подтвердил, что стоит за Russosphère.

По его словам, кампания спонсируется из частных средств и не получает финансовой поддержки из России. Мишель также настаивал, что никак не связан с ЧВК Вагнера и его руководителем Евгением Пригожиным.

По информации агентства, Мишель начинал политическую активность в неофашистских группировках Бельгии. В 1980-х он стал последователем Жана Тириара, бывшего коллаборациониста, сотрудничавшего с нацистами во время Второй мировой войны. Именно через него Мишель познакомился с российским прокремлевским идеологом Александром Дугиным, на которого Тириар оказал большое влияние. Впрочем, близкая дружба не сложилась, пишет BBC.

В 2000-х годах он сотрудничал с кремлевским молодежным движением "Наши" и приезжал в его лагерь на озеро Селигер.

В 2014 году Мишель был "наблюдателем" во время проведения псевдореферендумов в Крыму и на Донбассе.

"Я – сталинист, – сказал Мишель в разговоре с BBC. – Я защищаю Россию с 1980-х. Я считаю, что Россия – единственная антиамериканская сила в Европе. Я чувствую ностальгию по Советскому Союзу и мечтаю о свободном мире без Америки".

"Я считаю, что Россия должна заменить Францию по всей Африке", – заявил он.

  • После полномасштабного вторжения в Украину и, соответственно, нарастания конфронтации между РФ и Западом Кремль сконцентрировался на налаживании связей с африканскими странами, существенно увеличив количество официальных визитов туда.

Читайте также: ЮАР склоняется к поддержке пропаганды России, это предупреждение союзникам Украины – FT

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия чвк вагнера африка франция Russosphère люк мишель
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 