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Климкин: Часть не-Запада не хочет нашей победы, нужны четкие аргументы для каждой страны

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2023, 13:49
Климкин: Часть не-Запада не хочет нашей победы, нужны четкие аргументы для каждой страны - Фото
Павел Климкин (фото — LIGA.net)

Министр иностранных дел в первые пять лет войны России против Украины Павел Климкин убежден: для того, чтобы страны не-Запада поддерживали Киев в противостоянии агрессивной Москве, нужны "четкие" аргументы для каждой из них, почему им это будет выгодно. По мнению главы МИД в 2014–2019 годах в интервью BBC News Україна, рассчитывать на эмоции и апеллировать к ценностям в этом плане не поможет.

"Это должна быть жесткая и серьезная дискуссия по интересам, по поводу выгод. И с каждой большой страной ее нужно вести отдельно, – считает он.

Климкин полагает, что многие эти страны имеют антипатию к Западу, в частности, к США, поэтому "значительная часть не-Запада не хочет нашей победы как победы Запада".

Он отметил, что в ряде стран отношение к проблемам Украины связано с претензиями к Западу.

"Когда-то индийский министр иностранных дел Джайшанкар прямым текстом сказал, что когда у европейцев есть проблемы, то они хотят, чтобы они были общими проблемами, а когда есть наши – европейцы на них не реагируют. Вот именно такое впечатление есть в незападном мире", – привел он один пример.

Второй пример от Климкина: "Как мне сказал один саудовский чиновник: "Когда ты дружишь с США, то их стратегии становятся твоими стратегиями, их враги, в каком-то смысле, становятся твоими врагами. Но твои стратегии, враги твои не становятся американскими".

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Экс-глава МИД считает, что показателем поддержки Украины со стороны не-Запада станет голосование за создание международного трибунала по России, который "может быть мощным и всеобъемлющим, только если он глобальный".

Климкин видит "очень ограниченный ресурс" у Киева для работы с незападным миром: "У них на эмоции почти никто не поведется. У нас нет экономического на сегодня потенциала".

По оценке экс-дипломата, сейчас значительная часть незападных стран "понимает, что мир меняется, но не понимает, в какую сторону, поэтому они готовы в символических вопросах Украину поддерживать, но в принципиальных "будут петлять".

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Євген Пилипенко
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