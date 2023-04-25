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Великобритания хочет сотрудничать с Китаем, а не изолировать его – Лондон

Цей матеріал також доступний українською
25.04.2023, 13:01
Великобритания хочет сотрудничать с Китаем, а не изолировать его – Лондон - Фото
Джеймс Клэверли (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Лондон должен сотрудничать с Китаем, а не изолировать его в "новой холодной войне". Об этом сообщает Politico со ссылкой на слова министра.

Как пишет издание, министр должен изложить новый подход к отношениям с Китаем 25 апреля. Он будет состоять из трех составляющих:

→ ограничение участия Китая в критически важных для национальной безопасности секторах экономики;

→ укрепление связей с союзниками в Тихом океане;

→ непосредственное общение с Китаем для стабильных отношений.

Последний пункт считается наиболее спорным, пишет издание. Клеверли должен предостеречь наиболее радикальных "ястребов" Консервативной партии относительно открытой конфронтации с Китаем.

Как отмечает издание, такая конфронтация может повредить экономическим интересам Британии и ограничить способность Запада противостоять общим проблемам, в частности, климатическим изменениям и распространению ядерного оружия.

"Для меня было бы понятно и легко — возможно, даже удовлетворено — объявить новую холодную войну и сказать, что наша цель — изолировать Китай. Четко, легко, удовлетворенно — и неправильно. Ведь это было бы предательством наших национальных интересов и сознательным непониманием современного мира", – говорится в сообщении, опубликованном департаментом министра.

Отмечается, что Клеверли будет призывать Китай быть "более открытым" по поводу намерений, связанных с его военной экспансией, чтобы "предотвратить трагический просчет", и сообщит о "готовности быть открытыми" Британии и союзников по их присутствию в Индо-Тихоокеанском регионе.

Кроме этого, министр выступит с "решительно сформулированным сообщением" к Китаю о нарушениях прав человека, в частности, о репрессиях против Уйгурского меньшинства и попытках построить "версию архипелага ГУЛАГ XXI века", пишет издание.

Ожидается, что Клеверли посетит Китай позже в 2023 году, однако пока нет планов поездки.

  • 25 апреля 2023 года глава европейской дипломатии заявил, что ЕС будет строить отношения с другими странами на основе их отношения к России и Китаю.
  • Президент Чехии Петр Павел предостерег, что Китай не может быть посредником в войне России против Украины из-за своей заинтересованности.

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Артем Джеріпа
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