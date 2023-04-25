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Ермак обратился к жителям стран Азии, посоветовал пересмотреть "Белое солнце пустыни"

Цей матеріал також доступний українською
25.04.2023, 12:33
Ермак обратился к жителям стран Азии, посоветовал пересмотреть
Андрей Ермак (Фото: Офис президента)

Глава Офиса президента Андрей Ермак написал колонку-обращение к жителям стран Центральной и Средней Азии, на примере советского фильма 1969 года "Белое солнце пустыни" показав, что этот регион не может оставаться "нейтральным" или поддерживать РФ, потому как и Украина, и некоторые азиатские страны пострадали от имперских амбиций Москвы. Его статью опубликовала турецкая газета Daily Sabah.

Ермак пишет, что знает, в каком виде информация о войне России против Украины зачастую доходит до жителей государств Азии: с "огромными искажениями" из-за подавляющего российского присутствия в их информационном поле, и людям там порой "непросто понять, что происходит".

"Но выход есть: пересмотреть еще раз советский фильм "Белое солнце пустыни". Спросите себя, как красноармеец Федор Сухов попал из Самары в Туркестан. Что он там делал? Ответ лежит на поверхности: он делал то же самое, что Александр Сухов из Твери, убитый в Украине в прошлом году. Он нес нам "русский мир" с оружием в руках. Проще говоря, он был захватчиком, а не освободителем", – пишет глава ОП о фильме, пропагандирующем "хорошую" советскую власть и "бандитов-басмачей", которые ее не любят.

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По словам Ермака, поскольку Киев "борется с имперской химерой", для стран Азии оставаться в стороне — "не вариант".

Да, продолжает он, для этих стран исторически многовекторность является "естественным способом коммуникации с внешним миром", и Украина "тоже стремилась быть многовекторной, пока имперское чванство России не заставило ее сделать окончательный выбор".

Глава ОП написал, что "грядет" деградация системы международной безопасности, причем и в Азии также, и призвал страны региона действовать вместе с Украиной ради выстраивания системы международных отношений, обеспечивающей безопасность "для всех, а не только для членов высшей геополитической лиги".

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Євген Пилипенко
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