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Президент Таджикистана упрекнул Путина: Не относитесь к нам как к бывшему СССР — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
15.10.2022, 08:28
Эмомали Рахмон (Фото: t.me/orda_kz)
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон упрекнул российского диктатора Владимира Путина и призвал его не относиться к странам Центральной Азии как к странам бывшего СССР. Об этом он заявил на саммите "Центральная Азия – Россия" в Астане, цитирует его Informburo.

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По его словам, "Таджикистан всегда уважал интересы РФ", а в стране хотят "ощущать взаимное уважение". Он отметил, что все были свидетелями развала СССР. 

"Как и сейчас, мы были свидетелями того, что не было внимания малым республикам, малым народам. Не учитывались традиции, обычаи. Не оказали поддержку развитию. Вы вчера говорили о двух миллионах мигрантов из Таджикистана, я хотел вам сказать, это больше двух миллионов наших граждан уезжают в РФ не только на заработки, они обучаются, лечатся", — сказал Рахмон.

Он заявил, что для проведения "какого-то несчастного форума в Таджикистане приходится умолять". 

"Мы хотим, чтобы нас уважали. Где мы что-то нарушили? Где-то не так поздоровались? Мы всегда уважали интересы своего главного стратегического партнёра. Мы что, какие-то чужеземцы? Не надо в нас много денег вкладывать. Просьба к вам, чтобы не было политики к странам Центральной Азии как к бывшему Советскому Союзу", — заявил он. 

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Дмитро Гриниченко
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Россия владимир путин таджикистан эмомали рахмон центральная азия
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