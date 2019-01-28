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28.01.2019, 22:17

Двусторонее движение: МИД Германии о европейском будущем Украины

Двусторонее движение: МИД Германии о европейском будущем Украины - Фото
Михаэль Рот (фото - Укринформ)

Новая европейская восточная политика не должна думать о геостратегических сферах влияния, считают в ФРГ

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Европейское будущее Украины - это не "улица с односторонним движением", основное она должна сделать сама, но и Европа необходимо внести свой вклад. Об этом заявил госсекретарь МИД ФРГ Михаэль Рот, передает Укринформ.

"Европейское будущее Украины может существовать только в том случае, если демократия и верховенство права будут прочно закреплены, политика, общество и экономика - модернизируются, а коррупция - побеждена. Путь нелегкий, иногда болезненный. Многие шаги уже сделаны, и уже достигнуто много положительных результатов. Ясно одно: процесс реформ - это не улица с односторонним движением, мы тоже стоим перед вызовами", - сказал Рот.

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Немецкий дипломат убежден, что новая европейская восточная политика не должна думать о геостратегических сферах влияния, и не должна приводить к тому, чтобы суверенные, независимые государства были вынуждены выбирать между традиционными связями с Россией и ориентацией на Европу. Никто, включая Россию, не имеет права на право вето, резюмировал Рот.

Ранее сегодня сообщалось, что посол США в Украине Мари Йованович высказала уверенность в том, что Украина может использовать польский сценарий достижения успеха в экономике.

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Теги: Михаэль Рот, Германия, евросоюз
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