Дым, руины и воронки от снарядов: спутниковые фото Бахмута после семи месяцев горячих боев
10.03.2023, 23:21
Бахмут (фото: EPA)
Компания Maxar Technologies, которая занимается сбором и публикацией спутниковых снимков, показала в Twitter, как выглядит Бахмут после семи месяцев интенсивных боевых действий.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Спутниковые снимки были сделаны 6 марта 2023 года. Фото наглядно показывают масштабы серьезных разрушений по всему городу.
Поврежденный железнодорожный мост и воронки от снарядов:
Разрушенные здания:
- 6 марта на очередном заседании Ставки Залужный и Сырский высказались за продолжение оборонной операции в Бахмуте и последующее усиление позиций.
- Маляр о Бахмуте: Все ждут освобождения земель, но уничтожение врага – тоже победа.
- По словам Сырского, Силы обороны не дали россиянам окружить Бахмут, но ситуация тяжелая и динамичная.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии