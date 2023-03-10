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Дым, руины и воронки от снарядов: спутниковые фото Бахмута после семи месяцев горячих боев

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2023, 23:21
Дым, руины и воронки от снарядов: спутниковые фото Бахмута после семи месяцев горячих боев - Фото
Бахмут (фото: EPA)

Компания Maxar Technologies, которая занимается сбором и публикацией спутниковых снимков, показала в Twitter, как выглядит Бахмут после семи месяцев интенсивных боевых действий.

Спутниковые снимки были сделаны 6 марта 2023 года. Фото наглядно показывают масштабы серьезных разрушений по всему городу.

Дым, руины и воронки от снарядов: спутниковые фото Бахмута после семи месяцев горячих боев

Дым, руины и воронки от снарядов: спутниковые фото Бахмута после семи месяцев горячих боев

Поврежденный железнодорожный мост и воронки от снарядов:

Дым, руины и воронки от снарядов: спутниковые фото Бахмута после семи месяцев горячих боев

Разрушенные здания:

Дым, руины и воронки от снарядов: спутниковые фото Бахмута после семи месяцев горячих боев

Оксана Житнюк
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спутник война бахмут
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