е-Консул: украинцам за границей облегчили получение консульских услуг

Кабмин упростил консульские услуги для украинцев за границей в рамках проекта е-Консул

Украинский паспорт (Фото: Depositphotos)

Кабинет министров на заседании 20 декабря принял постановление, дополнительно упрощающее консульские услуги для украинцев за рубежом в рамках экспериментального проекта е-Консул. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

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В министерстве сообщили, что благодаря принятому правительством постановлению украинцы за рубежом смогут получить новые услуги:

→ Оформление ID-карт с возможностью доставки готового документа по почте. Для этого потребуется только один визит в посольство или консульство для подачи документов;

→ Оформление загранпаспорта за один визит для сбора биометрических данных с последующим доставлением готового паспорта по почте;

→ Регистрация в Государственном реестре налогоплательщиков через дипломатические учреждения;

→ Обмен водительского удостоверения или его получения в случае потери или угона;

→ Комплексная услуга для новорожденных, которая включает регистрацию рождения, приобретение гражданства и внесение данных в соответствующие реестры.