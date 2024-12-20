е-Консул: украинцам за границей облегчили получение консульских услуг
Кабинет министров на заседании 20 декабря принял постановление, дополнительно упрощающее консульские услуги для украинцев за рубежом в рамках экспериментального проекта е-Консул. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.
В министерстве сообщили, что благодаря принятому правительством постановлению украинцы за рубежом смогут получить новые услуги:
→ Оформление ID-карт с возможностью доставки готового документа по почте. Для этого потребуется только один визит в посольство или консульство для подачи документов;
→ Оформление загранпаспорта за один визит для сбора биометрических данных с последующим доставлением готового паспорта по почте;
→ Регистрация в Государственном реестре налогоплательщиков через дипломатические учреждения;
→ Обмен водительского удостоверения или его получения в случае потери или угона;
→ Комплексная услуга для новорожденных, которая включает регистрацию рождения, приобретение гражданства и внесение данных в соответствующие реестры.
- 8 августа 2024 года глава Минцифры Федоров заявил, что ведомство вместе с МИД работает над "большим количеством" новых услуг для украинцев за рубежом.
- 13 августа представитель МИД Тихий сообщил, что ведомство воплощает масштабную политику цифровизации, в том числе и консульских услуг.