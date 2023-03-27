Экс-беркутовец Астахов избивал похищенных оккупантами украинских детей – The Insider

Среди россиян, которые били похищенных в Украине детей, был бывший сотрудник спецподразделения МВД "Беркут" Валерий Астахов, перешедший в 2014 году на сторону России. Об этом сообщает российское издание The Insider.

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Как заявляет The Insider, Астахова узнал по фотографии мальчик, рассказавший об избиениях россиянами украинских детей в лагере.

По данным журналистов, в конце 2013 года Астахов принимал участие подавлениях протестов на Майдане.

После оккупации Крыма Россией Астахов принял гражданство РФ и перешел на службу в российское МВД в оккупированной Евпатории.

The Insider отмечает, что Астахов участвовал в фактическом похищении детей и в 2014 году. Он вывозил их из Славянска Донецкой области в Ростовскую область России – тогда россияне похитили 21 ребенка от 2 месяцев до 12 лет.

23 марта в Украину вернулись 17 детей, которых в октябре 2022 года оккупанты похитили из Херсонской области и отправили в детские лагеря. После возвращения несколько детей рассказали, что в лагере "Мрия" в Евпатории их за поддержку Украины и неповиновение избивали железной палкой. Затем их перевели в лагерь "Дружба", где периодически на несколько часов запирали в подвале.

17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой за депортацию детей из Украины. Выданный в Гааге ордер – пожизненный.

23 марта в Украину вернулись 17 детей, которых в октябре 2022 года оккупанты похитили из Херсонской области.

Украина говорит о 16 000 депортированных детях, международные следователи оценили их количество примерно в 6000 на февраль 2023 года.

25 марта омбудсмен заявил о "сигналах", что РФ начнет системно возвращать детей после решения МУС.

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Наталія Медведєва

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