Экс-глава Госспецсвязи вышел из СИЗО. За него внесли 25 млн грн залога – источник

Бывший глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрий Щиголь вышел из-под стражи под залог в 25 млн грн. Об этом LIGA.net сообщил источник в правоохранительных органах.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Собеседник не знает, кто внес залог. Он лишь отметил, что на Щиголя надели электронный браслет и отпустили.

По версии следствия, Щиголь и другие чиновники в составе организованной группы "завладели бюджетными средствами в особо крупном размере на общую сумму более 62 млн грн".

Как утверждают НАБУ и САП, в 2021 году состоялась закупка программного обеспечения для создания систем защищенных реестров данных. Победителем тендера была компания, якобы подконтрольная Щиголю.

Она по завышенной стоимости поставила программное обеспечение принадлежащему Госспецсвязи госпредприятию "Украинские специальные системы".

Разница между реальной ценой и полученной составила 62 млн. грн., которые участники коррупционной схемы, как утверждается, вывели на счета подконтрольных компаний за рубежом.

Щиголь был назначен главой Госспецсвязи 8 июля 2020 года. До этого с 2008 по 2020 год проходил военную службу на оперативных и руководящих должностях в СБУ. Занимался государственной программой обеспечения украинских бойцов беспилотниками "Армия дронов", основанной в июле 2022 года Министерством цифровой трансформации, Госспецсвязи, Генеральным штабом и проектом United24.

Читайте также: Госспецсвязи отреагировало на подозрение экс-гллаве Щиголю: Все закупки были по закону

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.