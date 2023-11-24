Ексголова Держспецзв'язку вийшов із СІЗО. За нього внесли 25 млн грн застави – джерело

Колишній голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Юрій Щиголь вийшов з-під варти під заставу у 25 млн грн. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у правоохоронних органах.

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Співрозмовник не знає, хто вніс заставу. Він лише зазначив, що на Щиголя наділи електронний браслет та відпустили.

За версією слідства, Щиголь та інші посадовці у складі організованої групи "заволоділи бюджетними коштами в особливо великому розмірі на загальну суму понад 62 млн грн".

Як стверджують НАБУ та САП, у 2021 році відбулася закупівля програмного забезпечення для створення систем захищених реєстрів даних. Переможцем тендеру була компанія, нібито підконтрольна Щиголю.

Вона за завищеною вартістю поставила програмне забезпечення держпідприємству "Українські спеціальні системи", що належить Держспецзв'язку.

Різниця між реальною ціною та отриманою становила 62 млн грн, які учасники корупційної схеми, як стверджується, вивели на рахунки підконтрольних компаній за кордоном.

Щиголь був призначений головою Держспецзв'язку 8 липня 2020 року. До цього з 2008 до 2020 року проходив військову службу на оперативних та керівних посадах в СБУ. Займався державною програмою із забезпечення українських бійців безпілотниками "Армія дронів", заснованою у липні 2022 року Міністерством цифрової трансформації, Держспецзв'язку, Генеральним штабом і проєктом United24.

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