RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Ексголова Держспецзв'язку вийшов із СІЗО. За нього внесли 25 млн грн застави – джерело

Этот материал также доступен на русском
24.11.2023, 20:42
Ексголова Держспецзв'язку вийшов із СІЗО. За нього внесли 25 млн грн застави – джерело - Фото
Юрій Щиголь (Скриншот)

Колишній голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Юрій Щиголь вийшов з-під варти під заставу у 25 млн грн. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у правоохоронних органах.

Співрозмовник не знає, хто вніс заставу. Він лише зазначив, що на Щиголя наділи електронний браслет та відпустили.

За версією слідства, Щиголь та інші посадовці у складі організованої групи "заволоділи бюджетними коштами в особливо великому розмірі на загальну суму понад 62 млн грн".

Як стверджують НАБУ та САП, у 2021 році відбулася закупівля програмного забезпечення для створення систем захищених реєстрів даних. Переможцем тендеру була компанія, нібито підконтрольна Щиголю.

Вона за завищеною вартістю поставила програмне забезпечення держпідприємству "Українські спеціальні системи", що належить Держспецзв'язку.

Різниця між реальною ціною та отриманою становила 62 млн грн, які учасники корупційної схеми, як стверджується, вивели на рахунки підконтрольних компаній за кордоном.

  • Щиголь був призначений головою Держспецзв'язку 8 липня 2020 року. До цього з 2008 до 2020 року проходив військову службу на оперативних та керівних посадах в СБУ. Займався державною програмою із забезпечення українських бійців безпілотниками "Армія дронів", заснованою у липні 2022 року Міністерством цифрової трансформації, Держспецзв'язку, Генеральним штабом і проєктом United24.

Читайте також: Держспецзв'язку відреагувало на підозру ексголові Щиголю: Усі закупівлі були за законом

Мілана Головань, Юрій Смирнов
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Держспецзв'язкузаставаюрій щиголь

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 