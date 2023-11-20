доповнено оновлено

Кабінет міністрів звільнив Юрія Щиголя з посади голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, повідомив постпред Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. Після цього пресслужби САП та НАБУ заявили, що Щиголю, його заступнику та іншим посадовцям повідомили про підозру у незаконному заволодінні державними коштами.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Крім Щиголя, було також звільнено його заступника Віктора Жору.

Тимчасовим виконувачем обов’язків голови Держспецзв'язку призначено Дмитра Маковського.

За даними слідства, Щиголь та інші посадовці у складі організованої групи "заволоділи бюджетними коштами в особливо великому розмірі на загальну суму понад 62 млн грн".

Як стверджують НАБУ та САП, у 2021 році відбулася закупівля програмного забезпечення для створення систем захищених реєстрів даних. Переможцем тендеру була компанія, нібито підконтрольна Щиголю.

Вона за завищеною вартістю поставила програмне забезпечення держпідприємству "Українські спеціальні системи", що належить Держспецзв'язку, додають в антикорупційній прокуратурі.

У пресрелізі зазначено, що різниця між реальною ціною та отриманою становила 62 млн грн, які учасники корупційної схеми, як стверджується, вивели на рахунки підконтрольних компаній за кордоном.

Слідчі дії тривають. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину.

Щиголь був призначений головою Держспецзв'язку 8 липня 2020 року. До цього з 2008 року до 2020 року проходив військову службу на оперативних та керівних посадах в СБУ. Займався державною програмою із забезпечення українських бійців безпілотниками "Армія дронів", заснованою у липні 2022 року Міністерством цифрової трансформації, Держспецзв'язку, Генеральним штабом і проєктом United24. Щиголь був призначений головою Держспецзв'язку 8 липня 2020 року. До цього з 2008 року до 2020 року проходив військову службу на оперативних та керівних посадах в СБУ. Займався державною програмою із забезпечення українських бійців безпілотниками "Армія дронів", заснованою у липні 2022 року Міністерством цифрової трансформації, Держспецзв'язку, Генеральним штабом і проєктом United24.

У серпні 2023 року ЗСУ отримали понад 270 ударних дронів Vampire українського виробництва.

8 листопада Федоров повідомив, що проєкт "Армія дронів" відправив українським військовим на фронт понад 900 безпілотників різних типів та модифікацій.

18 листопада "Армія дронів" передала Силам логістики понад 2000 безпілотників вітчизняного виробництва.

Читайте також: Ми не можемо засипати фронт "Мавіками". Як Україні перемогти у війні дронів

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.