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Новости | Кабмин уволил главу Госспецсвязи. После этого к нему пришло НАБУ

Цей матеріал також доступний українською
20.11.2023, 13:21
Кабмин уволил главу Госспецсвязи. После этого к нему пришло НАБУ - Фото
Юрий Щиголь (Фото: НАБУ)
дополнено обновлено

Кабинет министров уволил Юрия Щиголя с должности главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, сообщил постпред Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. После этого пресс-службы САП и НАБУ заявили, что Щиголю, его заместителю и другим должностным лицам сообщили о подозрении в незаконном завладении государственными средствами.

Кроме Щиголя, был также уволен его заместитель Виктор Жора.

Временным исполняющим обязанности главы Госспецсвязи назначен Дмитрий Маковский.

По данным следствия, Щиголь и другие чиновники в составе организованной группы "завладели бюджетными средствами в особо крупном размере на общую сумму более 62 млн грн".

Как утверждают НАБУ и САП, в 2021 году состоялась закупка программного обеспечения для создания систем защищенных реестров данных. Победителем тендера была компания, якобы подконтрольная Щиголю.

Она по завышенной стоимости поставила программное обеспечение госпредприятию "Украинские специальные системы", принадлежащему Госспецсвязи, добавляют в антикоррупционной прокуратуре.

В пресс-релизе отмечено, что разница между реальной ценой и полученной составила 62 млн грн, которые участники коррупционной схемы, как утверждается, вывели на счета подконтрольных компаний за границей.

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению этого преступления.

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Щиголь был назначен главой Госспецсвязи 8 июля 2020 года. До этого с 2008 года до 2020 года проходил военную службу на оперативных и руководящих должностях в СБУ. Занимался государственной программой по обеспечению украинских бойцов беспилотниками "Армия дронов", основанной в июле 2022 года Министерством цифровой трансформации, Госспецсвязи, Генеральным штабом и проектом United24.

  • В августе 2023 года ВСУ получили более 270 ударных дронов Vampire украинского производства.
  • 8 ноября Федоров сообщил, что проект "Армия дронов" отправил украинским военным на фронт более 900 беспилотников разных типов и модификаций.
  • 18 ноября "Армия дронов" передала Силам логистики более 2000 беспилотников отечественного производства.

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Милана Головань
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