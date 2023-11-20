Держспецзв'язку відреагувало на підозру ексголові Щиголю: Усі закупівлі були за законом

Сьогодні, 20 листопада, правоохоронці повідомили про підозру ексглаві Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Юрію Щиголю. За даними слідства, він з іншими посадовцями незаконно збагатився на закупівлі програмного забезпечення у 2021 році. Відомство заявило, всі закупівлі з 2020 року проводилися з дотриманням чинного законодавства, й закликало утриматися від звинувачень щодо посадовців до рішення суду.

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"Держспецзв’язку надала всю необхідну інформацію правоохоронним органам і готова надавати цю інформацію й надалі, оскільки робота Служби базується на принципах відкритості та нульової толерантності до корупції", – заявляє Держспецзв'язку.

Як стверджує відомство, всі закупівлі Служби від 2020 року проводилися з дотриманням чинного законодавства.

Держспецзв'язку зазначає, що закупівлі у сфері захисту державних реєстрів є "складними, їхній аналіз потребує підготовки й розуміння", і відомство готово надавати всі необхідні роз’яснення детективам НАБУ, в будь-якому форматі.

"Закликаємо утриматися від звинувачень щодо конкретних посадових осіб чи службовців, які зараз долучені до організації захисту критичної інформаційної інфраструктури України, до завершення розслідування й надання результатам розслідування правової оцінки судом", – пише відомство.

Держспецзв'язку продовжує виконувати покладені на неї функції, виконання обов'язків голови Кабмін поклав на Дмитра Маковського, підсумовують у повідомленні.

Сьогодні ж уряд звільнив Щиголя з посади голови Держспецзв'язку. Після цього Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро заявили, що експосадовець, його заступник й інші чиновники отримали підозру в незаконному заволодінні державними коштами.

Слідство стверджує, що Щиголь та інші посадовці у складі організованої групи "заволоділи бюджетними коштами в особливо великому розмірі на загальну суму понад 62 млн грн".

За даними правоохоронців, у 2021 році на тендері із закупівлі програмного забезпечення перемогла компанія, нібито підконтрольна Щиголю.

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