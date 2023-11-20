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Госспецсвязи отреагировало на подозрение экс-главе Щиголю: Все закупки были по закону

Цей матеріал також доступний українською
20.11.2023, 16:30
Госспецсвязи отреагировало на подозрение экс-главе Щиголю: Все закупки были по закону - Фото
Юрий Щиголь (Фото: пресс-служба Госспецсвязи)

Сегодня, 20 ноября, правоохранители сообщили о подозрении экс-главе Государственной службы специальной связи и защите информации Юрию Щиголю. По данным следствия, он с другими должностными лицами незаконно обогатился на закупке программного обеспечения в 2021 году. Ведомство заявило, что все закупки с 2020 года проводились с соблюдением действующего законодательства, и призвало воздержаться от обвинений в отношении должностных лиц до решения суда.

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"Госспецсвязи предоставила всю необходимую информацию правоохранительным органам и готова предоставлять эту информацию и дальше, поскольку работа Службы базируется на принципах открытости и нулевой толерантности к коррупции", – заявляет Госспецсвязи.

Как утверждает ведомство, все закупки Службы от 2020 года производились с соблюдением действующего законодательства.

Госспецсвязи отмечает, что закупки в сфере защиты государственных реестров являются "сложными, их анализ требует подготовки и понимания", и ведомство готово предоставлять все необходимые разъяснения детективам НАБУ, в любом формате.

"Призываем воздержаться от обвинений в отношении конкретных должностных лиц или служащих, которые сейчас задействованы в организации защиты критической информационной инфраструктуры Украины, до завершения расследования и предоставления результатов расследования правовой оценки судом", – пишет ведомство.

Госспецсвязи продолжает выполнять возложенные на нее функции, исполнение обязанностей главы Кабмин возложил на Дмитрия Маковского, заключают в сообщении.

  • Сегодня же правительство уволило Щиголя с должности главы Госспецсвязи. После этого Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро заявили, что экс-чиновник, его заместитель и другие чиновники получили подозрение в незаконном завладении государственными средствами.
  • Следствие утверждает, что Щиголь и другие чиновники в составе организованной группы "завладели бюджетными средствами в особо крупном размере на общую сумму свыше 62 млн грн".
  • По данным правоохранителей, в 2021 году на тендере по закупке программного обеспечения победила компания, якобы подконтрольная Щиголю.

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Артём Джерипа
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