Экс-главе ДнепроОВА Резниченко избрали меру пресечения в виде залога в 30 млн грн

Валентин Резниченко (Фото: Днепропетровская ОВА)

В понедельник, 16 сентября, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему главе Днепропетровской областной военной администрации Валентину Резниченко по делу о злоупотреблении властью. Об этом объявили на заседании суда.

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Резниченко обязали внести залог. Также на него с 16 сентября сроком на два месяца возложили следующие обязательства:

→ прибывать по требованию следователя, прокурора или суда;

→ сообщать следователю, детективу и прокурору об изменении места жительства и места работы;

→ не отлучаться из Днепропетровской области без разрешения;

→ сдать на хранение внутренний паспорт, загранпаспорт и другие документы, разрешающие выезд за границу;

→ воздержаться от общения с рядом лиц;

→ носить электронный браслет.

Центр противодействия коррупции уточнил, что Резниченко должен внести 30 млн грн залога по делу о злоупотреблениях, связанных с ремонтом дорог в Днепропетровской области в 2022 году.

2 ноября 2022 года Схемы опубликовали расследование "Спутница на миллиард". В расследовании говорится, что Днепропетровская область с начала полномасштабного вторжения РФ потратила на ремонт дорог 2,3 млрд грн – больше, чем любой другой регион в Украине. Большинство из этих денег получила компания "Стройинвест Инжиниринг", совладелица которой тесно связана с Резниченко.

12 сентября 2024 года Резниченко вручили подозрение в злоупотреблениях во время ремонта дорог, что нанесло ущерб для громады на 286 млн грн.

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