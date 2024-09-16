Ексглаві ДніпроОВА Резніченку обрали запобіжний захід у вигляді застави в 30 млн грн

Валентин Резніченко (Фото: Дніпропетровська ОВА)

У понеділок, 16 вересня, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому очільнику Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентину Резніченку у справі про зловживання владою. Про це оголосили на засіданні суду.

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Резніченка зобов’язали внести заставу. Також на нього з 16 вересня терміном на два місяці поклали наступні зобовʼязання:

→ прибувати на вимогу слідчого, прокурора чи суду;

→ повідомляти слідчого, детектива та прокурора про зміну місця проживання та місця роботи;

→ не відлучатися з Дніпропетровської області без дозволу;

→ здати на зберігання внутрішній та закордонний паспорти, а також інші документи, які дозволяють виїзд за кордон;

→ утриматися від спілкування з низкою осіб;

→ носити електронний браслет.

Центр протидії корупції уточнив, що Резніченко має внести 30 млн грн застави у справі про зловживання, пов’язані з ремонтом доріг у Дніпропетровській області у 2022 році.

2 листопада 2022 року Схеми опублікували розслідування "Супутниця на мільярд". У розслідуванні йдеться про те, що Дніпропетровська область від початку повномасштабного вторгнення РФ витратила на ремонт доріг 2,3 млрд грн – більше, ніж будь-який інший регіон в Україні. Більшість із цих грошей отримала компанія "Будінвест Інжиніринг", співвласниця якої тісно пов'язана з Резніченком.

12 вересня 2024 року Резніченку вручили підозру у зловживаннях під час ремонту доріг, що завдало збитків для громади на 286 млн грн.

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