Экс-главу Днепропетровской МСЭК Абраменкову подозревают в недекларировании на 3 млн

Наталья Абраменкова (Фото: most-dnepr.info)

Бывшему руководителю Днепропетровской областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) сообщили о подозрении в декларировании ложной информации, касающейся имущества и доходов более чем на 3,2 млн гривен. Об этом сообщает Государственное бюро расследований. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о Наталье Абраменковой.

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По данным следствия, должностное лицо не задекларировало за 2023 год:

→ квартиру в элитном жилом комплексе;

→ автомобиль, принадлежащий ее мужу;

→ доход мужа и его денежные активы на банковских счетах.

ГБР также выявило, что часть данных, внесенных в декларацию, в частности относительно денежных активов самой чиновницы, также не соответствует действительности.

Женщине объявлено подозрение в декларировании ложной информации. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

Правоохранители также проверяют возможную причастность подозреваемой к схеме с выдачей военнообязанным фиктивных справок об инвалидности.

В ноябре 2024 года hromadske провело расследование "МСЭК: новейшая история роскоши от Ужгорода до Днепра", в котором рассказывало о Наталии Абраменковой.

В частности, журналисты выяснили, что в 2019 году сын чиновника Денис купил квартиру и маленькое помещение в ЖК "Ривер Парк" в Днепре. На тот момент парню было всего 20 лет. Квартиры такого же метража в этом комплексе стоят около 3 млн грн.

В том же году у семьи Абраменковых появились две квартиры в элитном ЖК "Грани" в Днепре.

3 и 4 октября состоялись обыски в доме главы Хмельницкой МСЭК и ее родственников – там нашли почти $6 млн в разной валюте, а на ее рабочем месте обнаружили $100 000, сфальсифицированные медицинские документы и списки уклонистов с фамилиями и фиктивными диагнозами.

Уже 5 октября глава МСЭК была задержана и получила подозрение в незаконном обогащении. В случае доказательства вины чиновница может получить до 10 лет тюрьмы с конфискацией всего имущества. Хмельницкая облорганизация Слуги народа заявила, что инициирует отзыв чиновницы с депутатской должности.