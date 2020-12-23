Экс-главу МИД будут судить по обвинению в убийстве – Офис генпрокурора

Киевская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт против бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары по факту умышленного убийства. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Расследование установило, что в феврале 2020 года во время застолья в собственном доме в одном из сел Киево-Святошинского района у экс-чиновника возник конфликт с гостем. Ссора переросла в драку, в ходе которой обвиняемый, по данным следствия, взял пистолет и нанес потерпевшему удар в затылок, а затем выстрелил ему в голову, от чего тот скончался на месте.

22 февраля в доме Кожары от огнестрельного ранения погиб предприниматель Сергей Старицкий. При этом ранение было получено из пистолета, зарегистрированного на Кожару.

Следствие предварительно установило, что в доме находились три человека: супруги Кожары и их гость. Все трое употребляли алкогольные напитки.

25 марта полиция задержала Кожару по подозрению в умышленном убийстве.

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Наталия Медведева

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