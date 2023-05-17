Экс-главу Верховного суда оставили под стражей. Князев: Неправомерно, помогал следствию
Высший антикоррупционный суд отклонил жалобу адвоката главы Верховного суда Всеволода Князева по поводу содержания его под стражей во временном изоляторе. Об этом говорится в сообщении ВАКС.
"В среду, 17 мая, следственный судья ВАКС отказал в удовлетворении жалобы, поданной защитником бывшего главы Верховного суда на его задержание", – говорится в сообщении.
Защита Князева ходатайствовала о признании его задержания незаконным.
Решение ВАКС не подлежит обжалованию, его полный текст будет оглашен 19 мая.
Во время суда Князев заявил, что его задержание "неправомерно", поскольку он способствовал следствию и помогал правоохранителям во время обыска, пишет Суспільне.
- 15 мая 2023 года в САП и НАБУ заявили о раскрытии факта масштабной коррупции в Верховном Суде.
- 16 мая НАБУ подтвердило, что главу Верховного Суда задержали по подозрению в коррупции.
- Пленум Верховного суда выразил недоверие Князеву и лишил должности главы Суда.
Читайте также: Княжья стая. НАБУ подозревает главу Верховного суда в решении в пользу Жеваго: что известно
Комментарии