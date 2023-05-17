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Экс-главу Верховного суда оставили под стражей. Князев: Неправомерно, помогал следствию

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17.05.2023, 17:28
Экс-главу Верховного суда оставили под стражей. Князев: Неправомерно, помогал следствию - Фото
Всеволод Князев (Фото: пресс-служба Верховного Суда)

Высший антикоррупционный суд отклонил жалобу адвоката главы Верховного суда Всеволода Князева по поводу содержания его под стражей во временном изоляторе. Об этом говорится в сообщении ВАКС.

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"В среду, 17 мая, следственный судья ВАКС отказал в удовлетворении жалобы, поданной защитником бывшего главы Верховного суда на его задержание", – говорится в сообщении.

Защита Князева ходатайствовала о признании его задержания незаконным.

Решение ВАКС не подлежит обжалованию, его полный текст будет оглашен 19 мая.

Во время суда Князев заявил, что его задержание "неправомерно", поскольку он способствовал следствию и помогал правоохранителям во время обыска, пишет Суспільне.

  • 15 мая 2023 года в САП и НАБУ заявили о раскрытии факта масштабной коррупции в Верховном Суде.
  • 16 мая НАБУ подтвердило, что главу Верховного Суда задержали по подозрению в коррупции.
  • Пленум Верховного суда выразил недоверие Князеву и лишил должности главы Суда.

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Артём Джерипа
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