Экс-капитану сборной Украины по футболу Тимощуку объявили о подозрении в пособничестве РФ

Анатолий Тимощук (Фото: ресурс оккупантов)

Бывшему капитану сборной Украины по футболу, помогавшему собирать средства для российских военных, заочно объявили о подозрении. Об этом сообщил Офис генерального прокурора. В прокуратуре не назвали имени подозреваемого, но судя по фото и обнародованной информации, речь идет об Анатолии Тимощуке.

Бывшему футболисту инкриминируют пособничество государству-агрессору.

Подозреваемый с 2017 года работает ассистентом главного тренера питерского футбольного клуба "Зенит" и живет в России.

По версии следствия, в сентябре прошлого года его клуб принимал участие в матче, участники которого помогали собирать деньги на поддержку воинских подразделений России, комплектующихся из футбольных хулиганов и воюющих против Украины.

По окончании игры футболки с автографами участников матча продавали с аукциона. Поддержать армию РФ решил и бывший украинский футболист, футболку которого с автографом продали за 700 000 рублей (свыше $8000 по официальному курсу).

Деньги от продажи были направлены на помощь 106-му разведывательному батальону Вооруженных сил России, известному как разведотряд 106 "Москва", а в дальнейшем переименованному в "Светлояр".

В прокуратуре напомнили, что в январе 2023 года к бывшему футболисту были применены персональные экономические санкции, а впоследствии его лишили всех государственных наград.

Фото: ОГП

7 января 2023 года президент Зеленский подписал указ, утверждающий решение СНБО о введении санкций против российских и некоторых украинских культурных деятелей. Среди 119 человек, к которым применили ограничения, оказался и Тимощук.

3 марта 2025 года Министерство молодежи и спорта лишило Тимощука спортивных званий.