Екскапітану збірної України з футболу Тимощуку оголосили про підозру у пособництві Росії

Анатолій Тимощук (Фото: ресурс окупантів)

Колишньому капітану збірної України з футболу, який допомагав збирати кошти для російських військових, заочно повідомлено про підозру. Про це повідомив Офіс генерального прокурора. У прокуратурі не назвали імені підозрюваного, але судячи з фото та оприлюдненої інформації, йдеться про Анатолія Тимощука.

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Колишньому футболісту інкримінують пособництво державі-агресорці.

Підозрюваний з 2017 року працює асистентом головного тренера пітерського футбольного клубу "Зеніт" і проживає в Росії.

За версією слідства, у вересні минулого року його клуб брав участь у матчі, учасники якого допомагали збирати гроші на підтримку військових підрозділів Росії, які комплектуються з футбольних хуліганів та воюють проти України.

По закінченні гри футболки з автографами учасників матчу продавали з аукціону. Підтримати армію РФ вирішив і колишній український футболіст, футболку якого з автографом продали за 700 000 рублів (понад $8000 за офіційним курсом).

Гроші від продажу були скеровані на допомогу 106 розвідувальному батальйону Збройних сил Росії, відомому як розвідзагін 106 "Москва", а надалі перейменованому на "Светлояр".

У прокуратурі нагадали, що в січні 2023 року до колишнього футболіста було застосовано персональні економічні санкції, а згодом його позбавили всіх державних нагород.

Фото: ОГП

7 січня 2023 року президент Зеленський підписав указ, що затверджує рішення РНБО про введення санкцій проти російських і деяких українських культурних діячів. Серед 119 осіб, до яких застосували обмеження, опинився і Тимощук.

3 березня 2025 року Міністерство молоді та спорту позбавило Тимощука спортивних звань.