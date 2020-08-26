Экс-командующий Сил специальных операций прокомментировал увольнение: Я остаюсь в ВСУ

Бывший командующий ССО ВСУ Игорь Лунев прокомментировал увольнение с должности

Уволенный вчера президентом Владимиром Зеленским с должности командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Игорь Лунев заявил, что он остается в рядах ВСУ. Его заявление опубликовано пресс-службой Командования ССО в Facebook.

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"Передавая полномочия командующего ССО хочу подчеркнуть - я остаюсь в ВСУ и будут продолжать делать все возможное для защиты Украины. Вы должны сохранить и наращивать те достижения, которых мы с вами совместно достигли в условиях войны", - заявил Лунев. При этом он не уточнил, что именно стало причиной его увольнения.

Лунев поблагодарил иностранных партнеров, волонтеров и самих военных за весомый вклад в развитие ССО. "Мы не имеем права останавливаться. Мы должны сделать следующие шаги по наращиванию способностей ССО", - добавил Лунев.

Вчера Зеленский сменил командование ССО, назначив генерал-майора Григория Галагана на должность Лунева.

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Владислав Сердюк

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