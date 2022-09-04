Экс-министр экологии Франции заявила о "военной пропаганде" Украины. Подоляк ответил

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на заявление экс-кандидата в президенты и бывшего министра экологии Франции Сеголен Руаяль о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы занимается "пропагандой войны".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Подоляк решил напомнить ряду западных политиков, для которых "не все так однозначно", как выглядят погибшие в результате действий российских оккупантов украинцы. Он показал фото безымянных могил.

"Орбан, Шредер… а теперь и Сеголен Руаяль. Эти субъекты европолитики фактически говорят, что Россия имела право ворваться в суверенное государство и оправдывать зверства. "Не все так однозначно"? Может, стоит напомнить им, как выглядят убитые российскими варварами мирные украинцы?" – написал Подоляк.

Сеголен Руаяль, баллотировавшаяся на пост президента Франции в 2007-м, в четверг, 1 сентября, в эфире BFMTV осудила "пропаганду войны" со стороны Зеленского и поставила под сомнение реальность "разбомбленных родильных домов" на юго-востоке Украины в марте. Она также усомнилась в устроенной россиянами резне в Буче и в "истории изнасилования ребенка в течение семи часов на глазах у родителей".

"Это чудовищно — идти и транслировать подобные вещи только для того, чтобы прервать мирный процесс", – сказала она.

Вчера в Twitter Руаяль написала, что "никогда не отрицала военных преступлений" и принесла извинения жертвам, "если они так подумали".

Читайте также: Посол Германии про Шредера: Он давно на зарплате у Путина, нам действительно стыдно за это

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.