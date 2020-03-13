Экс-министр обороны: Это не "внутренний конфликт". Это – агрессия РФ

Андрей Загороднюк (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Все годы войны на Донбассе Россия пыталась представить себя как посредника, а не как единственную причину войны. Об этом написал в Facebook бывший министр обороны Андрей Загороднюк, комментируя заявление внештатного советника секретаря Совета нацбезопасности и обороны Сергея Сивохо.

"Это не "внутренний конфликт". Это – агрессия РФ. Все эти годы Россия пыталась стать посредником, а не единственной причиной войны. Если бы меня не уволили неделю назад, день моей отставки был бы сегодня", – написал Загороднюк.

12 марта Сивохо назвал гибридную войну России на Донбассе "внутренним конфликтом" и заявил, что якобы потому Украину не принимают в НАТО.

В тот же день вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко напомнил, у Североатлантического альянса нет условия о том, что в НАТО не могут взять страну, состоящую в каком-либо конфликте.

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