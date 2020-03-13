Экс-министр обороны: Это не "внутренний конфликт". Это – агрессия РФ

Все годы войны на Донбассе Россия пыталась представить себя как посредника, а не как единственную причину войны. Об этом написал в Facebook бывший министр обороны Андрей Загороднюк, комментируя заявление внештатного советника секретаря Совета нацбезопасности и обороны Сергея Сивохо.
"Это не "внутренний конфликт". Это – агрессия РФ. Все эти годы Россия пыталась стать посредником, а не единственной причиной войны. Если бы меня не уволили неделю назад, день моей отставки был бы сегодня", – написал Загороднюк.
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